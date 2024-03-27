‘Paniğe kapıldık’

Trabzonsporlu hukukçular Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayların baş sorumlusu olarak gördükleri, sarı-lacivertli futbolcular Oosterwolde, Osayi-Samuel ve Batshuayi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara göre de Trabzon Emniyeti'nin, İstanbul Emniyeti'ne bir yazı yazarak üç oyuncunun ifadesinin alınmasını istediği belirtildi. Osayi-Samuel'den şu anda yurt dışında bulunduğu için henüz savunma alınamadı.

MEŞRU MÜDAFAA FİKRİ

Gelen bilgilere göre Fenerbahçeli diğer iki oyuncu Oosterwolde ve Batshuayi ise kulübün avukatları aracılığıyla savunmalarını hazırladı. İki oyuncunun savunmalarında, "Can güvenliğimiz ciddi tehdit altındaydı. O anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu doğdu, Maruz kaldığım haksız saldırının etkisi altında, "heyecan, korku ve paniğe" kapıldım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kulübün avukatları Batshuayi ve Oosterwolde'un ifadelerinin TCK'nin 25'inci maddesi kapsamında meşru müdafaa olduğunu savundular.

PFDK SEVKLERİNE YİNE RÖTAR İDDİASI

Olaylı derbinin ardından yapılmayan PFDK sevklerinin dün gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Dün PFDK sevklerinin yarına kaldığı iddiası ortaya atılırken ve gerekçesi de açıklandı. Sosyal medyada yer alan iddiada, "İncelemeye değer yeni bir görüntü var. Görüntüde Osayi'ye yönelik bir saldırı söz konusu. Bugün hukuk müşavirliği bu son görüntüyü inceleyecek. Sevkler yarın gerçekleşecek" denildi.