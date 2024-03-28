Dzeko’ya Jesus kancası

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'ya flaş bir transfer teklifi geldi. Bosna Hersek basınından Sportam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Edin Dzeko'ya talip oldu. Haberde Al-Hilal'in Dzeko'yu takip ettiği belirtilirken, yıldız oyuncuya yıllık 11 milyon Euro maaş kazanabileceği bir teklifte bulunulduğu ifade edildi. 38 yaşındaki yıldızın da kariyerini sonlandırmadan önce bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. 2023'ün yaz transfer döneminde İtalya Serie A devi Inter'den bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda toplamda 37 maça çıktı. Tecrübeli isim, söz konusu 37 maçta 22 gol atıp 9 asist yaptı.