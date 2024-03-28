Koç üyelere çağrı yaptı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak ve kulübün ligden çekilmesi dahil birçok konunun masaya yatırılacağı olağanüstü genel kurul toplantısında salt çoğunluğun sağlanması için üyelere çağrıda bulundu. Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya ve Fenerbahçe olarak Türkiye'yi temsil eden sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Koç, "Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkların, durmaksızın, katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan kulübümüzün, camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulaması zorunluluğu artık zaruret haline gelmiştir. İşte burada milyonları temsil eden kongre üyelerimize çok önemli bir görev düşmektedir" şeklinde konuştu.

'HERKES ORADA OLMALI'

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun kulüp için tarihi bir kimlik taşıdığına dikkati çekerek, "Tüzüğümüzün 24. maddesi 2. bendi gereğince, ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi bir hafta sonraya ertelenmek zorunda kalacaktır ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiçbir şüphem yok" diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM KATILMAYACAK

Fenerbahçe'de tarihi günlerden biri olması beklenen 2 Nisan'a sayılı günler kalırken Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine göre eski başkan, Olağanüstü Genel Kurul'da yer almayacak. Ancak Yıldırım'ın kongre öncesinde yazılı bir açıklamayla kendi fikrini beyan edebileceği iddia edildi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de önümüzdeki ayın son haftasında yapılacak Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçiminde ise yıllarca birlikte çalıştığı Şekip Mosturoğlu'nu aday gösterip destekleyeceği öne sürüldü.