Ferdi’ye hücum

Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için Tottenham, Liverpool ve Napoli'den sonra Arsenal'in de devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek yaz Avrupa'ya transfer olması beklenirken, ciddi takımlar arasına Premier Lig devi de eklendi. Football London'ın haberine göre; İngiliz takımının teknik direktörü Mikel Arteta, Oleksandr Zinchenko ve Takehiro Tomiyasu'nun sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle sol beke takviye yapmak istiyor.

BONSERVİSİ YÜKSEK OLACAK

HABER detayında, Arteta'nın gündeminde olan Ferdi'nin form durumunun yüksek seviyede olduğu ve bu nedenle Fenerbahçe'nin, futbolcusunu satma konusunda isteksiz olabileceği vurgulandı. Arteta'nın kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu için, İngiliz kulübünün astronomik bir ücreti gözden çıkarması gerektiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıktı ve 3 gol sevinci yaşadı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 4 asist üretti. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.