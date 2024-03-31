Kritik hafta

Fenerbahçe'yi son derecek kritik bir hafta bekliyor. Sarı-lacivertli camia vereceği kararlarla hem haftaya damga vuracak hem de geleceğini tayin edecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Kanarya, ligde son oynadığı Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından, 2 Nisan'da ligden çekilmesi dahil tüm konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Salı günü yapılacak genel kurulda, kongre üyelerinden yetki istenecek. Başkan Ali Koç, önceki gün Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir araya gelirken, sarı-lacivertli camiaya da çağrıda bulundu. Başkan Koç ve yönetim kurulundan birkaç isim dün de futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Yerel seçimler nedeniyle ligin 31. haftasında oynanacak karşılaşmalar hafta içinde yapılacak. Fenerbahçe de 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek. 3 kupada da şampiyonluk şansı bulunan sarı-lacivertliler için en önemli maçlardan biri isi 7 Nisan'da oynanacak. 2 Nisan'daki genel kurulda alınacak kararla birlikte bu mücadeleye çıkılıp çıkılmayacağı da netlik kazanacak. Fenerbahçe nisan ayının ilk haftasındaki bu yoğun gündem ve fikstürün hemen ardından 11 Nisan'da da UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

CAN SIKAN FRED GELİŞMESİ

Fenerbahçe, sakatlıklarla boğuşan Fred'den gelen haberle sarsıldı. Oynadığı maçlarda farkını ortaya koyan ve eksikliğinde sarı-lacivertlilerin oldukça zorlandığı Brezilyalı orta sahanın yeniden sakatlandığı öğrenildi. Ağrıları devam eden Fred'in bir süredir antrenmanlara çıkmadığı ve dinlendirilip tedavi olduğu ortaya çıktı. Fred'in sakatlığının oldukça ciddi olduğu ve Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağının bile belli olmadığı ifade edildi.