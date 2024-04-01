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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ligin 31. haftası maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe ligin 31. haftası maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA
Fenerbahçe ligin 31. haftası maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.

Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.

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