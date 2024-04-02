Fenerbahçe’nin kader günü

Fenerbahçe Kulübü'nün kader günü geldi çattı. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanması durumunda halinde bugün yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Trabzon ile deplasmanda oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, Başkan Ali Koç'un çağrısıyla üyeler "Futbol A Takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplanacak.

1. LİG'DEN DEVAM EDEBİLİR

Koç'un restinin ardından Fenerbahçe'nin ligde geri kalan 8 haftaya çıkıp çıkmayacağı ve birçok farklı aksiyon değerlendirilmeye sunulacak. Ayrıca toplantıda daha önce ertelenen ve 7 Nisan Pazar günü Ş.Urfa'da oynanmasına karar verilen Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına da çıkmama kararı alınabilir. Kritik kongreden ligden çekilme kararı çıkması halinde Fenerbahçe gelecek sezon 1. Lig'den devam edecek. Bu nedenle tüm Türkiye'nin gözü bugün son derece kritik önem taşıyan kongreden çıkacak sonuçta olacak.

FUTBOLCULAR "DEVAM" DEDİ

Bu arada Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, genel kurul öncesi futbolcularla bir araya geldi. Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Koç, kongrede alınması beklenen muhtemel kararları anlatıp oyunculara kişisel fikirlerini sordu. Fenerbahçe'ye sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyen oyuncular, takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna iletti.