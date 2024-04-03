Çekilme yok yönetime yetki

Fenerbahçe'de merakla beklenen olağanüstü kongre dün Ülker Stadı'nda yapıldı. Kongrede konuşan Başkan Ali Koç hem TFF'ye hem de rakiplerine sert mesajlar verdi. Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla ilgili hem bordomavili camiaya hem de Galatasaray yöneticilerinin açıklamalarına tepki gösteren Koç, "Oyuncularımız kendini savunmasa mıydı? En doğrusunu yaptılar" dedi. Ardından aldıkları önerileri üyelerle paylaşan Koç, "Ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Edin Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor. Çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin" dedi.

FİNALE ÇIKMAMA SİNYALİ

Başkan Koç, konuşmasında Galatasaray ile hafta sonu oynanacak Süper Kupa finaline çıkmama sinyali de verdi. Koç, "2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahati programı yapmayın, bilet almayın dedim. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum, lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. Türkiye Kupası'nda da önümüzdeki sezon yeni bir format olacak, bunu Fenerbahçe'siz yapsınlar. Gariptir ki kupaya katılmazsak tasarruf edeceğimiz bir tablo ortaya çıkıyor" diye konuştu. Sarı-lacivertli camiada 'Ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 19 yaş altı takımıyla katılmak', Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya 19 yaş altı takımıyla katılmak', 'Yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek' ve 'UEFA ile FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak' başlıklarından oluşan 4 madde için üyeler yönetime tam yetki verdi.

ERDEN TİMUR'A GÖNDERME

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç konuşmasında Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'u hedef alan açıklamalarda bulundu. "Yaşanan olayları hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi not ettik" diyen Koç, "Ancak bir tanesi var, lugattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor, Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'olmamalıydı' deyip, bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini mesajlarla vermeye çalışıyor" diye konuştu.