Fenerbahçe takipte

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u konuk etti. 3. dakikada Zajc'ın pasıyla hareketlenen Szymanski'nin penaltı noktası yakınından çektiği şut üst direkten döndü. 12'de sağdan ceza sahası içine giren İrfan Can'ın yerden şutunda top yandan auta çıktı. 17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altı pasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı topu Djiku boş kaleye gönderdi: 1-0. 25'te savunmada oyun kuran Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can pas atmakta gecikince araya giren Balotelli topu ağlara gönderdi: 1-1.

GOL YİNE ERKEN GELDİ

37'de İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc da Dzeko'ya bıraktı. Boşnak yıldızın şutu direkten geri döndü. İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe golü erken buldu. 51'de kazanılan taç atışını çabuk kullanan İrfan Can, topu Dzeko ile buluşturdu. Rakibinden sıyrılıp plasesini yapan Dzeko, sarılacivertlileri bir kez daha öne geçirdi. 70'te Fenerbahçe kontra atağında kaleci Vedat kalesini terk ederek topu arkadaşına verdi. Ancak pas arası yapan Tadic, yaklaşık 40 metreden şutunu çekti ve top direğe çarparak ağlara gitti: 3-1. 80'de Yusuf Sarı'nın Ferdi'den sıyrılıp yaptığı yerden ortaya arka direkte Yusuf Barasi dokundu ve skor 3-2 oldu. 85'te kazanılan serbest vuruşta Szymanski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşu ağlara gitti ve Fenerbahçe maçı 4-2 kazandı.

ÇİMLERDE 'ADİL REKABET' YAZISI

Fenerbahçe'de önceki gün Ülker Stadyumu'nda yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından dün de müsabaka öncesi çimlere 'Adil Rekabet / Fair Competition' yazıları yazıldı. Seremonide Maraton Üst tribününde de dev pankart açılırken, 'Sizinle Gurur Duyuyoruz' yazısı yer aldı. Takımı tribünlere çağıran taraftarlar alkışlarla destek verdi.

FEDERASYONDAN RET GELDİ

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinin ertelenmesi ve yabancı hakem atanması talebine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ret cevabı geldi. Yapılan açıklamada final maçının daha önce açıklanan şartlarda oynanacağı ifade edildi. Bu olumsuz cevabın ardından Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak finale U19 takımıyla çıkacağı da kesinleşmiş oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Erol Bilecik de dün bir açıklama yaparak "Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gidilecek" dedi. Kongrede aldıkları yetki doğrultusunda Türkiye Kupası'ndan aflarını isteyen bir çalışma içerisine gireceklerini de kaydeden Bilecik, "Türkiye Kupası'na 2 sezon katılmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.