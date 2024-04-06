Korkak ve ciddiyetsiz

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaline sarı-lacivertlilerin U-19 takımla çıkma kararı almasının yankıları sürerken, bir açıklama da Aziz Yıldırım'dan geldi. F.Bahçe'nin eski başkanı yazılı bir açıklama yaparak Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmayı ve bu maçı tamamlamamayı düşünen mevcut yönetime çağrıda bulundu ve bu kararın armaya hakaret olduğunu kaydedip sert açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Yönetimimiz, büyük bir heyecanla dünyanın ve yurdun dört bir yanından F.Bahçe'ye sahip çıkmak için gelen genel kurul üyelerimize ve onların düşüncelerine saygı göstermemiş, onları dinlememiş ve kendilerinin aldıkları kararları alkışlatma fonksiyonu dışında genel kurul üyelerimiz yok sayılmıştır" dedi.

'A TAKIM KADROSUYLA ÇIKMALIYIZ'

"Hiç kimsenin U19 takımımızın mensuplarını ileride pişmanlık ve hayal kırıklığı duyulacak bu karara paydaş yapma hakkı yoktur" diyen Yıldırım, "U-19'daki çocuklarımızı kendinize kalkan yapmak yerine, her kulvarda göğsümüzü kabartan A Takım kadrosu ile Şanlıurfa'da G.Saray karşısına çıkıp galip gelmeniz ve ardından tüm kupaları kazanmanız sizin bu sezona kadar olan başarısızlıklarınızdan tek çıkış yolu olacaktır. Yapmayı düşündüğünüz mücadelemizin ciddiyetinden uzak bu eylem ileride tarihimize kara bir leke olarak geçecektir" diye konuştu.

'F.BAHÇE MENSUPLARI KORKMAZ'

Yıldırım şöyle devam etti: "Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür. F.Bahçe Kulübü mensupları korkmaz. F.Bahçe mensubu kimse şahsi korkularını bertaraf etmek için kulübümüzü böylesine komik ve ciddiyetsiz çözüm yollarına yöneltmez. Unutmayın cesur olanlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür."

SÜPER KUPA'DA TÖREN OLMAYABİLİR

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline 9 kişi ile çıkacağı ve daha sonra müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısı 6'ya düşmesiyle maçın tatil edilmesi ihtimali tartışılmaya devam ederken spor hukukçuları maç tatil edildiği için müsabaka sonrası düzenlenmesi planlanan kupa törenin de gerçekleştirmeyeceğini net olarak dile getiriyor. Ayrıca Fenerbahçe bu hamlesi ile birlikte ortaya çıkacak olan tazminatların da önüne geçmiş olacak.