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Haberler Fenerbahçe A Takım İstanbul’da idmanda!

A Takım İstanbul’da idmanda!

HABER MERKEZİ
A Takım İstanbul’da idmanda!
Fenerbahçe U-19 Takımı, dün Şanlıurfa'da finale çıkarken A Takım ise İstanbul'da UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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