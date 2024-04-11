Fenersin yenersin

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK VAR Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe'de sakatlığı geçmesine karşın henüz hazır olmayan Joshua King ile sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Djiku Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.