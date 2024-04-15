Fener’den müthiş dönüş

Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Karagümrük'ü mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: 1-2. 31. dakikada Dzeko'nun savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içine giren Krunic'in, kaleci Sirigu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Sirigu topu çeldi. 32'de Eysseric'in ara pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Güven Yalçın, çalım denemek istedi ancak Livakovic ceza yayı üzerinde topu ayağıyla çeldi. 45+1'de Mendes, pasını bekletmeden Can Keleş'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARI AÇILDI

49'da Fred'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Dzeko'nun yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 54'te sağ taraftan topla beraber ceza sahasına ilerleyen Osayi-Samuel, Ceccherini ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. VAR ekranında pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. 57'de penaltıda topun başına geçen Batshuayi sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 77'de Mendes, Fred ile girdiği ikili mücadelede yaptığı müdahale sebebiyle kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. 90+7'deEysseric, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonun aldatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle Eysseric'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Maç 2-1 sona erdi.

KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son oynadıkları Olympiakos maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı Sebastian Szymanski ile sakatlığı bululanan Jayden Oosterwolde'yi kadroya alamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu zorunlu 2 ismin yanı sıra Miha Zajc ile Rodrigo Becao'yu da kulübeye çekti. Kartal, söz konusu isimlerin yerine Fatih Karagümrük karşısında Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'i ilk 11'de sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, 7 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıklarını atlatan Alexander Djiku ve Joshua King de tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

VAR'DA YABANCI HAKEM GÖREV YAPTI

VAVACARS Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda yabancı hakem oturdu. Müsabakada, VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonundan Andre Narciso görev yaptı. Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.