Fener’in hayal kırıklığı

FENERBAHÇE'NİN yaz döneminde peşinden koşup devre arasında kadrosuna katmayı başardığı Rade Krunic, kısa sürede ıslıkların hedefi oldu. Karagümrük deplasmanında büyük tepki gören ve 46'da oyundan alınan eski Milanlı, özellikle kaçırdığı golle gündemin merkezine oturmayı başardı.

KRUNIC'TEN İLGİNÇ İSTATİSTİK

SARI-LACİVERTLİLER'İN Boşnak futbolcusu çok ilginç bir istatistiğinde yeni sahibi oldu. Kanarya'nın Krunic'in oyunda olmadığı anlarda skor tabelasında yakaladığı üstünlük dikkat çekti. Krunic'in oynadığı son 107 dakikayı 4-0 kaybeden Fenerbahçe, sahada olmadığı son 107 dakikayı ise 4-0'la kazandı. F.Bahçe'de Krunic'in oyunda olduğu Olympiakos maçı 3-0'dan 3-2'ye geldi, Karagümrük maçı ise 1-0'dan 2-1 oldu. Krunic'in oynadığı bir maçta tabelaya 2 farklı skorla girilen maç sayısı ise 2. Farkın 2'ye çıktığı Adana Demirspor ve 4-2'lik Hatay maçı. Teknik heyetin oyuncunun moralini yerine getirmek için milli takımdan arkadaşı Edin Dzeko'ya görev verdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE ALMAN HAKEM

FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, evinde Yunanistan temsil- 17 cisi Olympiakos ile yarın yapacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre, Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.