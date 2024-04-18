Bitir işi Fener

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta 3-2 mağlup olduğu rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmaya çalışacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 EXXEN'den canlı olarak yayımlanacak. Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

FENERBAHÇE'DEN BATSHUAYİ KARARI

Fenerbahçe, bu sezon oldukça kritik gollerin altına imza atan Michy Batshuayi ile yola devam etmek istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün kontratında 1 yıl opsiyon bulunuyor ve yönetim bu opsiyonu devreye sokma kararı aldı. Belçikalı golcünün menajeri, İstanbul'a davet edildi. 2027'ye kadar yeni kontrat önerilecek Batshauyi'nin maaşına da bir miktar iyileştirme yapılacak. 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon Euro'ya alınan Batshuayi, bu sezon toplamda 25 gol katkısı verdi.

OOSTERWOLDE VE MERT YOK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek.

KANARYA BUGÜN İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında bugün ilk galibiyetini arayacak. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 3 müsabakadan da boynu bükük ayrıldı. Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.