Hesaplar tutmadı

Sezona büyük hedeflerle başlayan Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda final hesapları yapan Fenerbahçe'nin elinde sadece lig kaldı. UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda yenilerek Avrupa'ya veda eden sarılacivertliler, geçtiğimiz günlerde bu hedefi için Şanlıurfa'da G.Saray ile oynayacağı Süper Kupa finaline U-19 takımı ile çıkmış bu maçtan da 2. dakikada çekilerek tepki göstermişti. Bitime 6 hafta kala ezeli rakibi G.Saray'ın iki puan gerisinde yer alan F.Bahçe, şimdi şampiyonluğu elde edip taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu arada Fenerbahçe'nin Olympiakos'a yenilmesinin ardından tüm eleştiri okları teknik direktör İsmail Kartal'a yöneldi. Sezon içinde de eleştirilen Kartal'a, önceki günkü maç sonrası sosyal medyada takıma penaltı çalıştırmadığı şeklinde tepki gösterildi.

PENALTILARIN SIRRI SU ŞİŞESİNDE!

Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis'in sırrı ortaya çıktı. Tzolakis'in, sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazdığı ve ona bakarak hareket ettiği öğrenildi. 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.