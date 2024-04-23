Fenerbahçe ağır yaralı

SÜPER Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği maçta Sivasspor ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. 13. dakikada Uğur'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Manaj dokundu, top ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

34'te Dzeko, ceza sahası içerisinde İrfan'dan aldığı topla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal Vural topu çıkartmayı başardı. 41'de Koita ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef aldı. Livakovic çıkartmayı başardı. 43'te Uğur sol kanattan direkt kaleye gönderdi, kaleci Livakovic topu güçlükle kornere tokatladı. 45+2'de Ferdi'nin pasında topla buluşan Fred, ceza alanı sol çaprazından yaptığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

MANAJ SKORU BELİRLEDİ

57'de Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1. 80'de İsmail ceza sahasının önünden ortaladı, uzak köşede İrfan Can'ın vuruşu ile top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2. 90'da Njie'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Manaj, ceza sahası içinde kaleci Livakovic, tarafından düşürüldü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 90+4'te Manaj skoru belirledi: 2-2.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

FENERBAHÇE'Yİ birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü de doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu.

İSMAİL KARTAL KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, istikrarı seçti. Sezon başında yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir türlü ideal kadroyla oynayamayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanan Olympiakos maçında uzun bir aranın ardından as kadroyla sahada yer almıştı. Tecrübeli teknik adam, Yunan ekibi karşısında oynayan ilk 11'i Sivas'ta da sahaya sürdü. Öte yandan Olympiakos maçında oyundan çıkarken Kartal ile tartışan Fred, Sivas maçında attığı golün ardından hocasına sarılarak aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.