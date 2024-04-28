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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’de yeni divan başkanı Mosturoğlu oldu

F.Bahçe’de yeni divan başkanı Mosturoğlu oldu

1529 geçerli oyun 1177’sini alan Şekip Mosturoğlu başkanlığa seçildi.

HABER MERKEZİ
F.Bahçe’de yeni divan başkanı Mosturoğlu oldu
FENERBAHÇE Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi dün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya Aziz Yıldırım da başkan olduğu 2018 yılından beri ilk kez katıldı. Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra adaylardan Nihat Tokat ile konuştu. Tokat'a seçim sürecinde kendisi ile Ali Koç'u barıştıracağı yönündeki ifadeleri nedeniyle tepki gösteren Yıldırım, "Benim adıma orada burada 'barıştıracağım' gibi konuşmayın" dedi. Oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi. 1529 geçerli oyun 1177'sini alan Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi. Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde Hakkı Kurtuluş Başkan Vekili, Levent Hataylı Sekreter, Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir ise Sayman olarak görev aldı.
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