Fenerbahçe’de gözler kongrede

SÜPER Lig'de Konyaspor ile golsüz berabere kalan ve bitime üç hafta kala şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gözler genel kurula çevrildi. Haziran ayında yapılması planlanan seçimli genel kurul öncesi Sadettin Saran liste hazırlıkları yaparken, Daha önce 'Bırakıyorum' diyen mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olma ihtimali ise oldukça yüksek görünüyor. İddialara göre Ali Koç, takımın eski kaptanı Volkan Demirel'i futbol direktörü veya benzeri bir görevde, eski futbolcuları Tuncay Şanlı'yı ise Demirel'le koordineli bir görevde düşünüyor. Öte yandan Koç, yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

YILDIRIM SÜRPRİZ YAPABİLİR

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın da adaylık kararı aldığı öğrenildi. Mevcut başkan Ali Koç'un 6 yıllık başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası bu kararı alan Yıldırım, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapmayı planlıyor. Yıldırım'ın aday olup yeniden seçilmesi durumunda Fenerbahçe futbol takımının başındaki ismin Aykut Kocaman olacağı öngörülüyor.

EZELİ DERBİYE TARAFTAR GİRECEK

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi kararı verildi. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınacağını açıkladı. Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yerini alabilecek.