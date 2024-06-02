Mourinho yükleniyor

FENERBAHÇE, "Special One" lakaplı dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen yazıda "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır" denildi. Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile Avrupa Ligi, Roma ile de Konferans Ligi'ni kazandı. Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 3, Inter ile 2, Real Madrid ile 1, Porto ile de 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

MALİYETİ NETLEŞİYOR

DÜNYA çapında ses getiren haberin ardından, Mourinho'nun alacağı ücret de merak konusu olmuştu. 15-16 milyon Euro rakamları konuşulurken, miktarın daha düşük olduğu belirtiliyor. Son olarak Roma'dan 8 milyon Euro (Vergiler çıkınca 8 milyon Euro eline geçiyordu) kazanan Mourinho'nun yıllık maliyetinin 10 milyon Euro civarında olacağı belirtiliyor. Gittiği takımlara büyük yıldızları getirmesiyle de tanınan Mourinho'nun Fenerbahçe'ye hangi isimleri kazandıracağı da konuşulmaya başlandı. Portekizli hocanın eski takımından Lukaku ile Dybala'nın yanı sıra, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lewandowski'nin de adı Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

MİLLİ TAKIM ŞARTI OLABİLİR

İTALYAN yayın organı Calciomercato, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmeye, "Milli Takım" şartını koyduğunu iddia etti. Sözleşmede, "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelirse serbest kalır" maddesinin olduğu belirtiliyor. Mourinho, Roma'yı çalıştırırken milli takımdan teklif gelmiş ancak gidememişti.

İKİNCİ BOMBA VAN DIJK

BAŞKANLIK seçimi öncesinde gaza basan mevcut başkan Ali Koç'un, kongre öncesinde bir dünya yıldızı ile anlaşmaya çalıştığı öğrenildi. Koç'un bizzat transfer süreciyle ilgilendiği ismin Liverpool'un kaptanı Virgil Van Dijk olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2025'e kadar uzatan 30 yaşındaki Hollandalı yıldızın, teknik direktör Jürgen Klopp görevi bıraktığı için takımdan ayrılmayı düşündüğü İngiliz basınına yansımıştı. Koç'un, uzun bir sözleşmeyle Van Dijk'ı takıma kazandırmak için uğraş verdiği öğrenildi. Ali Koç, eğer şartlarda anlaşma sağlanırsa dünyaca ünlü futbolcuyu da kongreden önce açıklamayı planlıyor.