Arda Güler’i isterim!

Fenerbahçe'ye önceki gün 2+1 yıllık imza atan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, dün düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli ekibe geliş süreci, transfer politikası ve hedefleri ile ilgili birçok konuya açıklık getiren Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler ile ilgili soruya, "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz" yorumunu yaptı.

Portekizli, Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'a rakip olan Aziz Yıldırım'a da değindi. Mourinho, "Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım!. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım. Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu" dedi.

BU FORMA DERİMİN PARÇASI

Fenerbahçe'deki hedefleri ile ilgili ise Mourinho şöyle konuştu: "Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO 2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi."

"BASKIYI KALDIRAMAYAN FUTBOLCU OYNAYAMAZ"

Portekizli teknik adam Mourinho, "Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben bu tutkuyu isterim. Patronun ben olduğum önemli, ekibimde kimlerin olduğu sizler için önemli olmamalı. Hepsi yüksek kalitede insanlar olacak. Bu konuda bencilim ve bütün ilgiyi üzerimde isterim" dedi.

"ROMELU LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"

MOURİNHO, "Transfer anlamında isim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil" dedi. Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili de "İki günde her şey üst düzey. Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi" dedi.