Seçim maratonu başlıyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçim heyecanı yaşanacak. Seçimli genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak. Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. Yeni sezon bütçesi onay için üyelerin oylarına sunulacak. Sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. Yarın ise başkan ve yönetim kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

HAMDİ Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş.

"3 AY SONRA BİRBİRLERİNE GİRECEKLER"

Fenerbahçe'de 6 yıl sonra geri dönerek başkanlık yarışında Ali Koç'a rakip olan Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Koç'un Jose Mourinho ile kendisi sayesinde anlaşma sağladığını ifade eden Yıldırım, Portekizli teknik adamın imza atmasının ardından yaşananları eleştirdi. Yıldırım, "Ali Koç'un yönetimi 3 ay sonra birbirine girecek! Mourinho bir marka, siz ona müdahale edemezsiniz! Bunlar müdahale edecek. Geldiği 3 gün oldu oraya yemeye götürdüler, buraya forma götürdüler" dedi. "KOÇ LİDER DEĞİL"

"Ali Koç lider değil, başkan" diyen Yıldırım transfer politikası ile ilgili de "Morinho'nun istediği oyuncuları alacağız. Gidecekler var. Yaşlıların yerine de genç oyuncuları tercih edeceğiz ve getireceğiz" dedi.