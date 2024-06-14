Ndidi kapışması

SÜPER Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmaları kapsamında Wilfred Ndidi ile ilgilendikleri ifade edildi. Relevo'nun haberine göre Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ndidi için sarı-kırmızılıların devreye girdiği ve oyuncunun şartlarını sorduğu iddia edilirken, F.Bahçe'nin ise 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi.

LEICESTER CİTY'DE 36 MAÇA ÇIKTI

Transfer görüşmelerinin ikna sürecinde Aslan'ın Şampiyonlar Ligi, sarı-lacivertlilerin ise Jose Mourinho faktörünü kullanabileceği ifade edildi. Nijeryalı bu sezon Leicester City formasını 36 maçta 2355 dakika terletti. Ndidi, bu maçlarda 6 gol ve 6 asist üretti.

LEVENT GELDİ, DZEKO KALIYOR

Fenerbahçe iç ve dış transferde ilk hamlelerini yaptı. Sarılacivertliler, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya varırken, geçen sezon rakip ağları 21 kez havalandıran 38 yaşındaki deneyimli golcü Edin Dzeko'nun ise 1 yıl daha takımda kalacağı ifade edildi.