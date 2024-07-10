Fener’den milli hamle

Fenerbahçe transferde rotayı milli futbolculara çevirdi. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldızlara yönelen sarı-lacivertliler öncelikle turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden Merih Demiral için harekete geçti. Kadrosunda Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin gibi stoperler yer alan Kanarya, Avusturya maçında kaydettiği iki gol ve yaptığı bozkurt işareti ile gündemde yer alan başarılı isim için nabız yoklarken, kulübü Al Ahli de oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmelere başlamasına izin verdi. Fenerbahçe altyapısına 2013 yılında adım atan Merih, A Takım'da görev alamadan ayrılmıştı.

HATAY'DAN GİTMİŞTİ

Kanarya ayrıca Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonun başında Atakaş Hatayspor'dan ayrılarak Rennes'e transfer olan 21 yaşındaki santrfor, Fransız ekibinin forması ile çıktığı 28 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım'ın formasını da 3 kez sırtına geçiren Yıldırım, 2 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Bertuğ transferini 1 hafta içerisinde bitirmesi sürpriz sayılmayacak.

HEYKELİNİN DİKİLMESİ İÇİN ÖNERGE

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin toplantısında, UEFA tarafından gol sevinci nedeniyle ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral adına bir parka 'Bozkurt Yürek Merih Demiral' isminin verilmesi teklifi görüşüldü. Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, parkın içine de Merih Demiral'ın gol sevincini yansıtan bir bozkurt heykeli yapılmasını önerdi. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen önerge, İsimlendirme Komisyonu'na havale edildi.

"İÇİMDE BİR YARA" DEMİŞTİ

Merih Demiral F.Bahçe'den A Takım'da görev almadan ayrılması ile ilgili olarak geçtiğimiz aylarda "Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı" açıklamasını yapmış, F.Bahçe kulübü de milli futbolcuya forma hediyesinde bulunmuştu.

A MİLLİ FORMA İLE 48 MAÇ

A Milli Takım formasını da 48 kez sırtına geçiren 26 yaşındaki stoper, 4 kez gol sevinci yaşadı. Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, geçen sezonun başında 16.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Ahli'ye gitmişti.