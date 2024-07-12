Yardımcı ve Uyanık çekildi

TFF Başkanlık seçimine kısa bir süre kala dün flaş gelişmeler yaşandı. Mehmet Büyükekşi'nin devam kararı almasının ardından dün adaylardan Servet Yardımcı ve İsmail Uyanık çekildiklerini açıkladı. Yardımcı, "Seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, 7 yıldır süren UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi yüce milletimize arz ederim" diyerek özetle şu ifadeleri kullandı:

'KİRLİ BİR OPERASYONA MARUZ KALDIM'

"SAHİP olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım. Adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır."

BAŞKANLIK İÇİN SADECE İKİ ADAY KALDI

DAHA önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık da dün bir açıklama yaparak "Dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için, bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk futbol kamuoyuyla paylaşırım" dedi. Yardımcı'nın da çekilmesiyle TFF Başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi yarışacak.