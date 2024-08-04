Fener indirim bekliyor

Fenerbahçe orta saha takviye çalışmalarını sürdürürken gündeminde yer alan Guido Rodriguez'den indirim bekliyor. Futbolcunun menajerinin 4 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro net maaş istediği kaydedilirken, bu istekleri fazla bulan sarı-lacivertlilerin Arjantinli oyuncunun bu taleplerini düşürmesini istediği belirtildi. Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin bu transferi noktalamak adına Guido'dan indirim beklediği, aksi takdirde yeni isimlere yöneleceği ifade edildi.

WEST HAM DA DEVREDE

Teknik direktör Jose Mourinho'nun transferine onay verdiği Rodriguez'in ise kendisine gelen tekliflerin arasından West Ham'a öncelik verdiği kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan başka tekliflerin de olduğu kaydedilirken, İngiliz temsilcisinin transferde bir adım önde olduğu konuşuluyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.