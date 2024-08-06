Haydi Kanarya

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak. Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak. Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle eledi.

TRANSFERLER KADRODA

FENERBAHÇE'NİN yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez oynayabilir. Lugano maçlarında oynamayan iki yıldız, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı ilk kez giyecek. Kanarya, Avrupa'da oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.