Fener yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Lille'e 2-1 yenildi, turu İstanbul'a bıraktı. 12. dakikada Santos'un sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği top kale önünde Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti: 1-0. 27. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağlar'ın kafayla uzaklaştırdığı topa Gomes gelişine vururken kaleci Livakovic soluna yatarak gole izin vermedi. 31. dakikada İsmail'in presi sonra topu önünde bulan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Chevalier geçit vermedi.

İRFAN CAN'IN GOLÜ YETMEDİ

64. dakikada Santos, ceza sahası içerisine girdikten sonra son çizgiye inip penaltı noktasına ortasını yaptı, Haraldsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı. 80. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can skora denge getirdi: 1-1. 90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zhegrova'nın şutunda Çağlar'a çarpan top filelere gitti: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Lille, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

JOSE MOURİNHO ÜÇ DEĞİŞİKLİK YAPTI

FENERBAHÇE'NİN UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho sahaya üç değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertilerin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcısı son oynanan Lugano maçında görev verdiği Osayi-Samuel, Djiku ve sakatlığı bulunan Fred'in yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve yeni transfer Allan Saint-Maximin'i ilk 11'e monte etti. Al Ahli'den kadroya katılan Maximin ilk resmi maçına Lille karşısında çıkarken, yine yeni transferler En Nesyri, Cenk ve Oğuz ise karşılaşma kadrosunda yer aldı.

GORETZKA MÜJDESİ

KADROSUNU büyük ölçüde kuran Fenerbahçe, yanızca orta saha transferine yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerde bu bölge için ismi geçenlerden biri de Leon Goretzka. Basında yer alan habere göre Bayern Münih, Leon Goretzka için Fenerbahçe'ye mesaj yolladı. Alman devi mesajında, "Görüşmeye hazırız. Oyuncuyu ikna edin" ifadelerini kullandı. Haberde Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun kısa süre içinde Almanya'ya giderek görüşmeye başlayacağı iddia edildi. Goretzka'nın tutumuna göre resmi görüşmelerin başlayıp başlamayacağı ise netlik kazanacak. Goretzka geçen sezon Bayern Münih formasını 42 maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.