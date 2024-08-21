Kanarya atağa kalktı

Süper Lig ve Avrupa'da istediğini alamayan Fenerbahçe, transfere yoğunlaştı. Özellikle Fred'in sakatlığında aksayan orta saha için takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Leon Goretzka için yeniden harekete geçti. Alman milli oyuncusu geçtiğimiz gün Bayern Münih'in oynadığı maçta kadroya alınmaması üzerine ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu ilk etapta kiralamak istediği ve bu konuda Alman deviyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

PLASE SOUMARE

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli Alman futbolcu konusunda başarıya ulaşamazsa ibreyi İngiltere'ye çevirecek. Sarı-lacivertlilerin alternatif olarak Leicester City'de forma giyen Fransız ön libero Boubakary Soumare'yi listeye eklediği öne sürüldü. Geçen sezonu kiralık olarak La Liga ekibi Sevilla'da geçiren yıldız futbolcu 34 maçta görev aldı. Temmuz 2021'den bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Soumare'nin kontratı 2026'da bitecek.

KOÇ VE ÖZKAN PFDK'LIK

OLAYLI Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Göztepe görevlisi Fatih Özkan'ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan PFDK'ya sevk edildi. Yine iki kulüp çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle PFDK'lık oldu.