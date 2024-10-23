Jose’nin lüksü İngiliz’i şaşırttı

FENERBAHÇE'NİN Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'deki yaşamı İngiliz basınında gündem oldu. İstanbul'da bir evde konaklamayı reddeden dünyaca ünlü teknik adamın geceliği 44 bin 552 TL olan Boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel'de günlerini geçirmesi İngiliz Daily Mail'de yer aldı. Habere göre, İngiltere'de dev kulüpleri çalıştıran Jose Mourinho, işi dışında vaktini ya yemekhanede ya da otelin bahçesinde geçiriyor. Tecrübeli çalıştırıcının konuklarını da otele davet ettiği ve 'Evime hoş geldiniz' diye şaka yaptığından bahsedilirken sabahları düzenli olarak yüzdüğü havuzunun da bulunduğu aktarıldı.

Kahvaltının ardından yüzmeyi ihmal etmeyen Mourinho'yu şoförü daha sonra Fenerbahçe'nin Can Bartu tesislerine götürdüğü otel yemeklerinden sıkıldığında otelden birkaç yüz metre ötedeki Beşiktaş'taki favori dönercisine gittiği belirtildi. Mourinho'nun gittiği restoranı da fotoğraflarını paylaşmamaları konusunda sıklıkla uyardığı kaydedilirken otel personeli, akşam yemeğinde Mourinho'nun hep aynı şeyi sipariş ettiğini ve tavuk çorbası, ardından margarita pizza, dondurma ve maden suyu istediği yazıldı. Mourinho'nun kazancı ile ev almayıp ya da kiralamayıp otel hayatını tercih etmesi taraftarları ise kızdırdı.