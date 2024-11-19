Fener Archie’yi istiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ocak ayında yapacağı takviyeler için düğmeye basarken, sol bek transferi için rotasını Belçika'ya çevirdi. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında savunmanın soluna takviye kaçınılmaz olurken, Kanarya'nın Gent forması giyen Archie Brown'u gündemine aldığı iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcu için ilk temasların kurulduğu belirtildi. Gent'in ilk etaptaki talebi 15 milyon Euro oldu. Fenerbahçe, rakamı 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor. İngiliz futbolcunun, 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin sürmesi Gent'in elini güçlendiriyor. Ancak F.Bahçe, Belçikalı kurmaylarının inadını kırmaya çalışacak.

ARABİSTAN'DAN SÜPER TEKLİF

SUUDİ Arabistan basını, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir transfer iddiasında bulundu. Medyada yer alan haberlerde, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın forma giydiği Al-Nassr'ın, En-Nesyri'ye talip olduğu ifade edildi. Arap ekibinin, En- Nesyri için 32 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli biçtiği öne sürüldü. Talisca için Al-Nassr ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin En- Nesyri karşılığında Brezilyalı futbolcuyu transfer etme hedefinin olduğu da ifade edildi.