Fenerbahçe’de hedef Antony

FENERBAHÇE'DE Allan Saint-Maximin'in geleceği tartışılırken bu oyuncunun yerine Manchester United'dan Antony'nin isminin geçmesi camiada heyecan yarattı. Brezilyalı oyuncu Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği oyuncu tipine uyarken bu transfer için öncelikle Saint-Maximin'in durumunun çözülmesi bekleniyor. Bu arada El Diario de Sevilla gazetesi Saint-Maximin'in kiralık anlaşmasının sona erdirmeden Fenerbahçe'nin Antony'i alamayacağını yazarken sarı-lacivertlileri kanat transferi konusunda zorlu bir süreç bekliyor olacak. Antony'nin kulübü olan sözleşmesi 2027 Haziran ayına kadar devam ederken önümüzdeki günlerde bu konuda çarpıcı gelişmeler yaşanabilir.

TALİSCA VE FRANCO DA LİSTEDE

Anderson Talisca defterini de henüz kapatmayan F.Bahçe'nin bu hafta sonuna kadar yıldız oyuncuyla ilgili resmi temaslarda bulunması bekleniyor. Al Nassr kulübünün yıldızının çocukluk hayali olan Corinthians'ta oynamayı istediği de iddia edilirken transfer trafiği iyice karışabilir. Bu arada Kanarya'nın Paraguay ekiplerinden Club General Caballero'da forma giyen Alexander Franco'yu da transfer gündemine aldığı öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncu için kulübünün ocak ayı için 3 milyon euro bonservis bedeli beklediği kaydedildi.

MOURİNHO'DAN FLAŞ SÖZLER

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corriere dello Sport'a konuşan dünyaca ünlü çalıştırıcı Roma dönemi ile ilgili flaş bir itirafta bulunarak "Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Ayrılmadım ve hatalıydım" derken Mourinho, F.Bahçe'yi de 'ideal bir fırsat' olarak nitelendirerek sarılacivertlilerin kendisini ne denli istediğini vurguladı ve bu durumun, kulübe dair kararlılığını artırdığını ifade etti.