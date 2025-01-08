Fener’de Zielinski harekatı

Süper Lig'de zirve yarışının 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ara dönemde orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine gündemdeki isimlerden birisi de Inter'de forma giyen Piotr Zielinski oldu. Inter Live'ın haberine göre ünlü teknik adam Mourinho, Zielinski'yi telefonla aradı ve"Inzaghi seni istemiyor, Fenerbahçe'ye gelir misin?" dedi.

Haberde, "Artık geriye bu olası müzakereye ilişkin yeni gelişmeleri beklemek kalıyor" denildi. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertlilerin bu transfer için bonuslar dahil yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir teklifle masaya oturması bekleniyor. Dünyaca ünlü çalıştırıcı Roma'nın başında olduğu dönemde Polonyalı oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı ama bu tamamen işe yaramamıştı. 30 yaşındaki orta saha kariyeri boyunca İtalya dışına hiç çıkmazken, burada Udinese ve Empoli formlarını da terletti.

BİJOL GÜNDEMDE

Becao ile Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sarı-lacivertlilerstoper arayışlarına başladı. Kanarya son olarak Udinese forması giyen Jaka Bijol'u yakın takibine aldı. 25 yaşındaki stoper, 2022 yılında CSKA Moskova'dan İtalya'ya transfer olmuştu. Daha önce Hannover'da da forma giyen Sloven stoper 1.90'lık boyuyla dikkat çekiyor

KOÇ KARARI AÇIKLIYOR

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına yönelik kararın yanı sıra gündeme ilişkin bugün 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Yapılan açıklamada, "TFF'de yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, MHK'nin ve Süper Lig'de maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir" denildi.