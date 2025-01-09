Herkesi hedef aldı

Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dün basın toplantısında kendi taraftarı, ezeli rakibi Galatasaray ve medyayı hedef aldı. Göreve geldiği 2018'den bu yana futbol adına hedeflerinin gerçekleşmediğini ifade eden Koç, "Bu anlamda hayal kırıklığı yaşattık üzgünüz" açıklamasıyla öz eleştiri yaparken sportif başarısızlığı yine dış güçlere bağladı.

"GEÇEN SEZON KUSURSUZDUK"

Koç, "Bizim de her kulüp gibi hatalarımız oldu. Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları vs. onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler" dedi.

"BİZİ İÇERİDEN YIKMAK ÜZERELER"

Sarı-lacivertli taraftarların yönetime ve takıma yönelik protestolarını da eleştiren Koç, "'Yönetim hakkımızı koruyamıyor' diyen bir kitle var. Siz tribünde takımımızın hakkını ne kadar koruyorsunuz? Bazı tribünlerde hakemin hata bile diyemeyeceğimiz düdüklerine çökülürken, bizim tribünde ne kadar yek vücut reaksiyon verilebiliyor. Maç çeviren, kazandıran taraftar ruhunda olmadığımızın farkında mıyız?" Onca güç, onca kuvvetle dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemiz'i içeriden yıkmak üzere olduklarını, buna çalıştıklarını fark��nda mısınız?" diye konuştu.

"GÖZTEPE'NİN ÇIKIŞI OLAĞANÜSTÜYDÜ"

ALİ Koç, Göztepe'nin geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçın ardından hakem Alper Akarsu ve VAR heyeti ile ilgili yaptığı açıklamaya da değindi. Koç, "Göztepe'nin açıklaması, olağanüstü bir açıklama" diyerek söz konusu metinden bölümler okudu. Koç ayrıca, "Türkiye'nin ilk yabancı kulüp başkanı böyle bir açıklama yapıyor" derken "Bunlar umut verici gelişmelerdir" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMA KARARI ALDI

FENERBAHÇE'NİN merakla beklenen Türkiye Kupası kararı da dün yanıt buldu. Başkan Ali Koç, bugün oynayacakları Kasımpaşa maçına çıkma kararı aldıklarını vurguladı. Koç, bu kararında dün TFF tarafından alınan yabancı VAR hakemi hamlesinin etkili olduğunu açıklarken, "İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır" dedi. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi ATV naklen yayınlayacak.