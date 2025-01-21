Fenerbahçe’de Mourinho, Göztepe maçında yok

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, stoper transferini resmiyete dökmek için geri sayıma geçti. Gündeminde Eintracht Frankfurt'tan Tuta, Milan'dan Pavlovic gibi isimler olan sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için İngiliz ekibi ve oyuncu ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

11 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Sarı-lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için yaklaşık 11 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek. Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 müsabakada 1403 dakika süre buldu.

SAİNT-MAXİMİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

FENERBAHÇE'NİN sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den 8 milyon Euro maaşı karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklenen etkiyi veremeyen ve son haftalarda formasını kaybeden Fransız kanat oyuncusu, Al Ahli'ye dönecek. Maximin tazminatsız ve maaşının bir kısmı ödenerek Türkiye'den ayrılacak.

MOURİNHO, GÖZTEPE MAÇINDA YOK

F.BAHÇE'DE Adana Demir maçında sarı kart gören teknik direktör Jose Mourinho cezalı duruma düştü. Portekizli, pazar günü Göztepe ile oynanacak maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacak