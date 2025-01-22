Fenerbahçe’de Pavlovic sesleri

TRANSFERDE savunma hattına öncelik veren ve Diego Carlos ile anlaşma sağlayan F.Bahçe, bir isme daha kanca attı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun isteği üzerine Milan'ın Sırp yıldızı Strahinja Pavlovic için harekete geçtiği öğrenildi. La Gazzetta dello Sport'un habere göre; Fenerbahçe, Strahinja Pavlovic için Milan'a 20 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu.

MİLAN İLE PAZARLIK

20 milyon Euro'nun altına Pavlovic'i bırakmayı düşünmeyen Milan'ın yeni teklife kısa süre içinde cevap vermesi bekleniyor. 23 yaşındaki Pavlovic'in piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Başarılı Sırp stoper bu sezon Milan formasıyla 14 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı. Oyuncunun İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

VEDİA'DAN ACI HABER

FENERBAHÇE, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında yüzme şubesi sporcusu olan 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında, yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; babası kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.