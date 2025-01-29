Berke savaşı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını en önde götüren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, yeşil sahaların ardından transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde Milan Skriniar transferinde yolları kesişen Cim- Bom ile ezeli rakibi Fener, bu kez Berke Özer için kapışıyor. Skriniar transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, adın Galatasaray ile anılan Eyüpspor'dan eski file bekçisi Berke Özer için devreye girdi. 24 yaşındaki İzmir doğumlu oyuncu için iki Süper Lig ekibi mücadele ederken, Berke'ye yurtdışından da cazip bir teklif geldi. Danimarka Ligi takımlarından FC Kopenhag, Eyüpsporlu genç eldivene resmen talip oldu. FC Kopenhag ilk etapta Berke Özer'in menajeri ile direkt temas kurdu. Ancak sözleşmesinde yer alan +2 yıllık sözleşme uzatma maddesi yüzünden Eyüpspor'la temas kurmak zorunda kaldı.

GÖZLER BERKE'DE

Genç kaleci için 6 milyon Euro nakit ve üzerine yaklaşık 2 milyon Euro'yu da bulan bonus teklifinde bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Berke transferinde ciddi bir rakip daha çıkarken geleceği ile kararı genç oyuncu, ailesi ile görüştükten sonra verecek. Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan ise Berke Özer'in Eyüpspor'da en az iki sezon daha oynayıp Avrupa'nın beş büyük liginden birine gitmesinden yana.

'KEŞKE YAPMASAYDIM'

TRANSFER iddiaları sonrası yıllar önce Galatasaray, aleyhine yaptığı paylaşımlar gündeme gelen Berke Özer, pişmanlığını dile getirdi. Berke, "Hangi taraftar, 10-11 yaşındayken bir gün Fenerbahçe kalesini koruyacağını ya da Galatasaray, Beşiktaş kalesini koruyacağını düşünebilir? 10 yaşında yapılmış bir şeyi bugün ben 24-25 yaşında yapmıyorum. Daha başka bir mentaliteyle, daha başka bir olgunlukla hayatımı yaşıyorum, futbol kariyerime odaklıyım. Eğer siz 10 yaşında yaptıklarını bugünkü kafanıza uyarlarsanız, tabii ki de çok saçma olur. Keşke olmasaydı, ama 10 yaşındaydım. Bir şeyin bilincinde değilsiniz, futbolu bilmiyorsunuz" dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN FENER'E GÖNDERME

SÜPER Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, en yakın rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Özbek, "Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok. Bu iş çok transferle olsaydı, Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Transfer bittikten sonra bizi yargılasınlar. Hatta mayısı görelim, öyle konuşalım. Panik yapılacak şey yok!" ifadelerini kullandı.