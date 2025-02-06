Fener için flaş iddia

ARA transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Estadio Deportivo'nun haberinde; sarı-lacivertli ekibin, Manchester United forması giyen Casemiro'yu transfer etmek istediği belirtildi. Haberde, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini ile Fenerbahçe'de buluşmak istediği vurgulandı. Aynı zamanda İngiliz ekibinin maaş yükünden dolayı Casemiro'yu takımdan göndermeyi hedeflediği ifade edildi. Manchester United'ın ise Brezilyalı yıldız için 20 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği söylendi. Bu sezon 23 maça çıkan Brezilyalı futbolcu takımı ile 3 gol attı. Casemiro, 2022 yazında Real Madrid'den Manchester United'a 70 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Brezilya Serie A ekiplerinden Bragantino'da forma giyen Luan Candido da Kanarya'nın listesinde yer alıyor.