Fenerbahçe turu rahat geçti

STAT: Anderlecht
HAKEMLER: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey (Dk. 66 Vertonghen), Ndiaye (Dk. 82 Augustinsson), Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta (Dk. 66 Angulo), Hazard (Dk. 78 Goto), Vazquez (Dk. 82 De Cat)
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 67 Mert Müldür), Fred, Szymanski (Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Kostic, Tadic (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 67 Talisca), Dzeko (Dk. 84 Cenk Tosun)
GOLLER: Dk. 4 En-Nesyri, Dk. 63 Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Dk. 19 ve 55 Vazquez (Anderlecht)
SARI KARTLAR: Dk. 24 En-Nesyri, Dk. 45+1 Fred, Dk. 53 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 36 Adryelson (Anderlecht)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrfor, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.
19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
İLK YARI, 1-1 EŞİTLİKLE SONA ERDİ
52. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla hareketlenen Maamar, yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55. dakikada Anderlecht öne geçti. Soldan gelişen atakta Hazard'ın yerden ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Vazquez'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
63. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skriniar, kafayla topu içeri çevirdi. Altı pas içinde arka direkte müsait durumda bulunan Yusuf Akçiçek, topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.