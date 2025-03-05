En-Nesyri fırtınası

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya genelinde 2025 yılının en golcü isimlerini paylaştı. Fenerbahçe forması giyen Youssef En- Nesyri, gösterdiği performansla listeye damga vuran isim oldu. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Faslı forvet, attığı 16 golle 2. sırada yer alarak birçok yıldızı geride bıraktı. 2025'in en çok gol atan futbolcusu ise 17 kez ağları sarsmayı başaran PSG'nin Fransız yıldızı Ousmane Dembele oldu.

REKORA 8 GOL KALDI

Faslı golcü şu ana kadar sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 39 maçta 26 gol attı ve 5 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu 8 gol daha atarsa 2022-23 sezonunda ağları 33 kez sarsan Enner Valencia'nın rekorunu kıracak. Eğer En- Nesyri 34 ve üstü gol sayısına ulaşırsa Fenerbahçe'nin 1 sezonda en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçecek.

2025 YILININ EN GOLCÜLERİ

1. Ousmane Dembele-PSG-17 gol 2. Youssef En-Nesyri-Fenerbahçe-16 gol 3. Marcos Leonardo-Al Hilal-15 gol 4. Kylian Mbappe-Real Madrid-14 gol 5. Ivan Toney-Al Ahli-14 gol 6. Daizen Maeda-Celtic-12 gol 7. Vangelis Pavlidis-Benfica-11 gol 8. Serhou Guirassy-Borussia Dortmund-11 gol 9. Robert Lewandowski-Barcelona-10 gol 10. Mohamed Salah-Liverpool-10 gol