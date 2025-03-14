Son dakika: ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.
Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
1 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)
2 Nisan Çarşamba:
17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)