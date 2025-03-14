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Haberler Fenerbahçe Son dakika: ZTK'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika: ZTK'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberleri...Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

AA

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Son dakika: ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

1 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

Son dakika: ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Son dakika: ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Son dakika: ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Son dakika: ZTK’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

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