Fener’den acı fren

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile berabere kaldı: 0-0. Sarılacivertliler, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının dokuza çıkmasına engel olamadı. 18. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çıkardı. 36'da Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

MOUANDILMADJ KIRMIZI KART GÖRDÜ

73'te Oğuz Aydın topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı. 75'te Mouandilmadj, hakem Cihan Aydın'ın koluna müdahalede bulununca, Cihan Aydın bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+7'de sağdan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından Dzeko kafayı vurdu ancak Okan Kocuk son anda köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı. Maç 0-0 sona erdi.

JOSE MOURİNHO ROTASYON YAPTI

FENERBAHÇE'NIN teknik direktörü Jose Mourinho, Rangers maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Rangers maçına ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi- Samuel, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Samsunspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.

ARDA GÜLER DE MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler müsabakayı tribünden takip etti. Bu hafta sonu itibarıyla milli maç arasına girilirken, milli takımlarda forma giyen futbolcular da ülkesine dönmeye başladı. Arda'da milli takım kampı için geldiği İstanbul'da eski takımının maçını takip etti. Genç futbolcu yaklaşık 2 yıl aranın ardından Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Protokol tribününde yerini alan Arda, ilgiyle karşılanırken taraftarlar kendisiyle fotoğraf çektirdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ağırladığı maçta 18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı. Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı. Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.