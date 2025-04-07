Fenerbahçe 4 köşe

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-1 yendi. Bu sonuçla puanını 68'e yükselten sarı-lacivertliler, lider G.Saray'la puan farkını 3'e indirdi. 29'da Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 45+4'te Draguş, boş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

51'de Osayi-Samuel, Mustafa'nın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalınca, VAR odasından yapılan uyarı üzerine hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1. 60'ta Tadic'in pasına penaltı noktası civarından Skriniar'ın şutunda top filelere gitti: 2-1. 64'te Saint-Maximin'in çıkardığı topa, Talisca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. 77'de Talisca'nın volesinde top ağlara gitti: 4-1. Fenerbahçe, müsabakadan 4-1 galibiyetle ayrılmayı bildi.

TALİSCA TAKIMA HAYAT VERDİ

SARI-LACİVERTLİLERDE Anderson Talisca takıma adeta hayat verdi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, maçın ikinci yarısında oyuna girdikten sonra adeta şov yaptı. Önce penaltıdan skora denge getiren Talisca, ardından şık bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti.

MOURİNHO'DAN NEŞTER TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta 11'de görev yapan Çağlar, Yusuf, Oğuz, En-Nesyri ve Talisca, İrfan Can Eğribayat ve Kostic'in yerlerine Livakovic, Djiku, Mert Müldür, Tadic, Maximin, Osayi ve Dzeko'ya görev verdi. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat gribal enfeksiyon sebebiyle, Filip Kostic ve Diego Carlos da teknik ekip kararıyla maç kadrosuna alınmadı. Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçında görev yapamadı. Trabzonspor'da ise Fatih Tekke, son oynadıkları Bodrum maçında görev verdiği Serdar, Visca ve Sikan'ın yerlerine Arif, Draguş ve Savic'i ilk 11'e monte etti.