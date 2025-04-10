Fener devleri solladı!

SÜPER Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak hanesine 68 puan yazdıran ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hücumda gösterdiği performansla Avrupa devlerini geride bıraktı. 71 puanla lider Galatasaray'ı takibini 3 puan geriden sürdüren sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde rakip fileleri 71 kez havalandırma başarısı gösterdi. Süper Lig'de en fazla gol atan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında da kendisi gibi ikinci basamakta yer alan takımlardan daha fazla skor üretmeyi başardı.

REAL MADRID'İ DE GERİDE BIRAKTI

İngiltere Premier Lig'de 2. sırada yer alan Arsenal, 31 haftada sadece 56 gol attı. İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk yarışı veren ve 2. basamakta bulunan Real Madrid ise 63 kez fileleri sarstı. Serie A ikincisi Napoli de Conte önderliğinde sadece 48 gol attı. Bundesliga'da Bayer Leverkusen ise rakip ağlara 63 gol bıraktı. Fransa Ligue 1 ikincisi Marsilya'nın attığı gol sayısı ise 57 oldu.

İSMAİL YOLCU

Fenerbahçe'nin ön liberosu İsmail Yüksek'in takımdan ayrılma kararı aldığını yönetimle paylaştığı iddia edildi. Yüksek'in yönetime, "Gelen teklifleri kabul edin" dediği öne sürüldü. Aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat'ın transferi ve yaşadığı sakatlıklar sonrasında fazla süre bulamamıştı. İsmail Yüksek'i Fransa'dan birçok takımın takibe aldığı ve sıradaki adresinin Fransa olabileceği de gelen haberler arasında. 26 yaşındaki ön libero, bu yıl Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 1.397 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapamadı. Oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek.