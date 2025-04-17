Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Arnautovic kapışması

Fenerbahçe ile Beşiktaş önümüzdeki sezonun yapılanmasına başlarken transferde şimdiden karşı karşıya geldi. İki kulübün beraber çalıştığı menajerlerin kapısını tıklattığı isim, Inter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marko Arnautovic oldu.

SÜPER LİG İÇİN İDEAL ADAY

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihi, En-Nesyri ile beraber çift forvette oynatabileceği pivot santrfor. Siyah-beyazlılar ise tek forvet olarak sahaya sürdüğü zaman iş bitiribilecek bir golcü arıyor. İki tarafın arayışlarına da Arnautovic tam uyuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncu için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'tan ilk temaslar benzer zamanda geldi. İki tarafın beraber çalıştığı menajerler, Arnautovic'in menajerliğini yapan abisi Daniel'le temas kurarak bilgi aldılar. Sırp asıllı yıldızın bakış açısı gelecek sezon kendisini Süper Lig'e getirebilir.

KİM MİN-JAE HAMLESİ GELDİ

F.BAHÇE'NİN eski oyuncusu Kim Min-jae için B.Münih'e kiralama teklifi yapacağı belirtildi. 2019'da Çin'den 3 milyon euroya transfer edilen Güney Koreli stoper, 2 yıl sonra Napoli'ye 19 milyon euroya, 1 yıl sonra da Bayern Münih'e 50 milyon euroya gitmişti. Ancak burada bekleneni veremeyen oyuncunun gözden çıkarılacağı iddiaları üzerine F.Bahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.