TFF’nin Miami’deki gecesine yıldız yağdı

TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Miami'de düzenlenen Padel & Soccer Celebrity Turnuvası, spor, iş dünyası ve eğlence sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Miami'de Padel & Soccer Celebrity Turnuvası düzenledi. Etkinliğin katılımcıları arasında, NBA'de Miami Heat forması giyen yıldız oyuncu Duncan McBryde Robinson, üniversite futbolunun başarılı eski oyun kurucularından Wilton Speight ve iş dünyası ile eğlence sektöründen isimler yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Resul Şahinol'un da yer aldığı gece, spor, kültür ve uluslararası bağların pekiştirilmesine de katkı sağladı. Konuklar, ünlü isimlerin padel ve futbol müsabakalarını ilgiyle takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, önümüzdeki dönemde de uluslararası organizasyonlarda aktif rol almaya devam edeceği belirtildi.