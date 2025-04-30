Fenerbahçe’den Wissa hamlesi

FENERBAHÇE, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Edin Dzeko ile yollarını ayırmasını bekleyen Sarı-Lacivertlilerin ilk hedefi, tartışmasız bir santrfor transferi yapmak. Foot Mercato'nun haberine göre Jose Mourinho'nun santrfor transfer için liste başı oyuncularından biri, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa.

Haberde, Kongolu oyuncunun hızlı ve teknik bir oyuncu olduğuna vurgu yapıldı ve bu açıdan Mourinho'nun sisteminde çok iyi çalışacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transferi yapabilmek için 30 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Brentford da kadroda tutmak istiyor fakat iyi bir teklif yapılırsa Wissa'nın önü açılacak. Bu sezon Brentford formasıyla 33 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TALİSCA'NIN İLK HEYECANI

BU hafta sonu Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Anderson Talisca, başka bir heyecan yaşayacak. Brezilyalı futbolcu, eski takımı Beşiktaş'a kariyerinde ilk kez rakip olacak. Kariyerinde 2016- 2018 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, derbide sahaya çıkması halinde eski takımına ilk kez rakip olacak. 31 yaşındaki futbolcu, derbide fileleri havalandırırsa Enner Valencia'nın (2022-2023) ardından üst üste 6 maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu olacak.