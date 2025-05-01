Fenerbahçe’den Ndidi atağı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için geri sayıma geçilirken Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin orta sahasına güç katmak için şimdiden çalışmalara başladığı Premier Lig'e veda eden Leicester City'nin yıldızı Wilfried Ndidi'yi takibe aldığı öğrenildi. Ndidi'nin sözleşmesinde, Leicester City'nin küme düşmesinin ardından aktif hale gelen 9 milyon Sterlin'lik bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Kanarya'nın 28 yaşındaki futbolcu için bu ay girişimlerin sıklaştırılacağı konuşuluyor.

TRANSFERİ AMRABAT'A GÖRE

Kadroda yer alan Sofyan Amrabat'ın durumuna göre hareket edecek olan Kanarya'nın bu transferi gerçekleştirmesi sürpriz sayılmayacak. Transfermarkt'a göre Ndidi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ndidi bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. Takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

FENER'İN DERBİ KOZU EN-NESYRİ

SÜPER Lig'de görev aldığı 29 karşılaşmada attığı 16 golle bu alanda takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan Youssef En-Nesyri, Beşiktaş maçında da takımının en büyük kozlarından biri olacak. Takım arkadaşlarına 6 da gol pası veren Faslı futbolcu, kupada 4, Avrupa Ligi'nde ise 6 kez rakip ağları sarstı.

'MOURİNHO PREMİER LİG'E DÖNECEKTİR'

F.BAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Joe Cole, Portekizli hocanın geleceği ile ilgili konuştu. Cole, "Onu yüzde yüz yeniden Premier Lig'de göreceğimizi düşünüyorum. İngiltere'yi ve Londra'yı seviyor. Nereye gelirse gelsin gerçek bir sıçrama yaşayacaktır" dedi.