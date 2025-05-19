Olağanüstü kongre kararı alındı

SEZONU kupasız kapatan ve eleştirilerin odak noktasında olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camia ve taraftarların genel kurul çağrılarına cevap verdi. Koç, dün kulüp televizyonuna yaptığı açıklama ile Eylül ayında olağanüstü seçim kararı aldığını söyledi. 14 yılda tek şampiyonluklarının olmamasını sadece isimler ve yönetimlerle sınırlı olmadığını belirten Koç, yeniden aday olacağının da sinyalini verdi.

Koç, "İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Sorumluluğu bizlere aittir. Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

DERNEK KRİZİ DEVAM EDİYOR

F.BAHÇE'DE taraftarların büyük tepki gösterdiği ve istifaya davet ettiği başkan Ali Koç ile ilgili önceki gün yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi. Bu iddia gündeme "Ali Koç dernek bastı" başlıklarıyla gündeme bomba gibi düşerken, F.Bahçe cephesinden yalanlama geldi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği de bir açıklama yaparken, Koç'un yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gece saatlerinde derneğe gelerek imza kampanyasına tepki gösterdiğini ve tehdit ettiğini açıkladı.