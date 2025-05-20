Fenerbahçe’de değişim zamanı

SÜPER Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerde en önemli transfer konularından biri de kaleci pozisyonu. Dominik Livakovic'ten beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Hırvat eldivenle yolları ayırmayı planlıyor. Kaleyi lider karakterli bir isme teslim etmek isteyen Fenerbahçe'nin radarına giren isimlerden biri de Aston Villa'nın file bekçisi Emiliano Martinez. Tecrübeli eldiven son lig maçında taraftarlara veda ederken, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'le sözleşmesi bitecek olan Jonathan David, yakın zamanda kulüpten ayrılacağını açıkladı. David için Fenerbahçe'nin de tüm kozlarını oynayacağı konuşuluyor. Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic, sarı lacivertlilerin de transfer listesinde yer alıyor. Hücum hattına net bir santrfor almak isteyen Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği Sırp yıldıza, Atletico Madrid'in de talip olduğu öğrenildi. Üç oyuncuyla da görüşmeler sürüyor.

İSMAİL'DEN FLAŞ TAKİP

FENERBAHÇELI oyuncu İsmail Yüksek'in hareketi geceye damga vurdu. Başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maçların sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ı Instagram'dan takip etmeye başladı. Bunu fark eden Fenerbahçeli taraftarlar deneyimli oyuncuya büyük tepki gösterdi. Tepkilerin artmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Galatasaray'ı takipten çıktı ancak bu anları kayıt altına alan Sarı-lacivertli taraftarlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya devam etti.